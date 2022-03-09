İpekyolu Belediyesinden Ramazan öncesi denetim - Son Dakika
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İpekyolu Belediyesinden Ramazan öncesi denetim

09.03.2022 16:19
İpekyolu Belediyesinden Ramazan öncesi denetim

Van'ın İpekyolu Belediyesi, ramazan ayı öncesi fırın ve tatlı imalathanelerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, ramazan ayı öncesi fırın ve tatlı imalathanelerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Hijyen Denetim Şefliği ekipleri ramazan öncesinde denetimlerini artırdı.

Farklı noktalarda faaliyet gösteren işletmelere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları, ürün ve malzemeleri saklama koşulları, çalışanların kişisel hijyenleri, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğu ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları kontrol edildi, eksiklik tespit edilen işletmeler hakkında tutanak tutuldu.

Belediye ekipleri tarafından rutin denetimlerin devam edeceği bildirildi.

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İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İpekyolu Belediyesinden Ramazan öncesi denetim - Son Dakika


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