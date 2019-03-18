İpekyolu Belediyesinden Şehitlere Vefa
18 dakika önce
Van'ın İpekyolu Belediyesi, devletimizin bekası ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna şehadet mertebesine ulaşmış şehitlerimizi unutmadı.
Van
'ın İpekyolu
Belediyesi, devletimizin bekası ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna şehadet mertebesine ulaşmış şehitlerimizi unutmadı.
İpekyolu Belediyesi; Şabaniye Mezarlığında 18, Garipler Mezarlığında 1 ve Kurubaş Mezarlığında ise 1 olmak üzere toplam 20 tahrip olmuş şehit mezarının mermer değişimi, boya yapımı, isimlik yazıları ve bayrak donanımlarını tamamladı. İpekyolu Belediyesi yetkilileri, "Bu vesile ile şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun" dediler. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:08 Kaynak: İHA
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