İpekyolu Belediyesinden "Sevgiyle Büyütelim" Projesi

Van'ın İpekyolu Belediyesi, yeni doğan bebekler için hayata geçirdiği "Sevgiyle Büyütelim" projesini zorlu hava koşullarına rağmen aralıksız sürdürüyor.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, yeni doğan bebekler için hayata geçirdiği "Sevgiyle Büyütelim" projesini zorlu hava koşullarına rağmen aralıksız sürdürüyor.



İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, proje kapsamında ekiplerin yeni doğan bebeklere yönelik ziyaretlerini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Bir hafta içerisinde yoğun kar ve kış şartlarında; Karpuzalan, Kavuncu, Irgatlı, Bostaniçi, Serhat, Halilağa ve Hatuniye mahallelerinde toplamda 60 yeni doğan bebeğe 'Sevgiyle Büyütelim' ziyaretinde bulundu. Yeni doğan bebekleri olan ailelere desteği içeren 'Sevgiyle Büyütelim' uygulaması çerçevesinde, ilçemiz sınırlarında doğan bebeklerimizin ailelerine Başkan Vekilimiz Cemil Öztürk'ün kişiye özel tebrik mesajı ve hediyesinin yanı sıra zıbın takımı, bebek bezi, şampuan, sabun, pudra, oyuncak, diş kaşıyıcı ve ıslak mendil gibi bebeklerin temel ihtiyaçlarını içeren bir hediye seti takdim ediliyor. Hediye setinin diğer bir önemli parçası da, yeni doğmuş bebek ve anne sağlığına yönelik bilgiler içeren, uzmanlarca hazırlanmış broşürler. İpekyolu Belediyesi; toplum hayatında, kültürel ve sosyal faaliyetlerin en az alt ve üst yapı faaliyetleri kadar önemli olduğunun bilinciyle bundan sonraki hizmetlerini de aynı kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - VAN

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