İpekyolu Belediyesinden seyyar ve kaldırım işgallerine müdahale - Son Dakika

Van'ın İpekyolu Belediyesi ekipleri, seyyar satıcı ile kaldırım işgali yapanlara müdahale ederken, esnafa da uyarılarda bulundu.



Zabıta Müdürlüğü ekipleri, seyyar satıcılarla ilgili çalışma yaparak kaldırım ve sokak üzerinde bulunanlara müdahale etti. Zabıta Müdürü Tamer Seymen, özellikle şehir merkezindeki sokaklarda seyyarların yaptığı işgallerin hem çirkin görüntü oluşturduğunu hem de vatandaşın kaldırımda yürüme hakkını elinden aldığını belirterek, "Bu uygulama ile esnafı yaya kaldırımlarını işgal etmemeleri için uyardık. Bir de şehir merkezinin en canlı ve vatandaşların en yoğun olduğu bölgelerde seyyar satıcı işgali var. Bu işgaller hem yaya trafiğini hem de araç trafiğini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle hukuksuz ve kanunsuz olan bu tür satışlara müsaade etmeyeceğiz. Bugün yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız uygulamalarda artık şehir merkezinde sokak ortasında ve kaldırımlarda seyyar satıcı olmayacak. Bizler bu uygulama ile hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde günlük yaşamlarını sürdürmelerini hedefliyoruz. Bu tür sokak ve kaldırım işgalleri yapanlar hakkında ilgili kanunun maddesine göre cezai işlem uygulanacak" dedi. - VAN