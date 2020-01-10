İpekyolu Belediyesinden sinema etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel İpekyolu Belediyesinden sinema etkinliği - Son Dakika

İpekyolu Belediyesinden sinema etkinliği

6 saat önce

Van'ın İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, öğrencilere yönelik sunduğu sosyal ve kültürel hizmetlere devam ediyor.

İpekyolu Belediyesinden sinema etkinliği, System.String[]

Van'ın İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, öğrencilere yönelik sunduğu sosyal ve kültürel hizmetlere devam ediyor.


Daha önce Bostaniçi Mahallesi'ndeki Berivan Kültür ve Sanat Merkezi'nde tiyatro, pandomim, sandalye kapmaca, evet-hayır gibi keyifli oyunlar sergileyen İpekyolu Belediyesi, bu kez de sinevizyon gösterisi gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Mustafa Necati İlk ve Ortaokulundan 80 öğrenci, eğitici çocuk animasyon filmi ile hem eğlendi hem de öğretici bilgilere sahip oldu. Ayrıca film gösterisinin ardından Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerinin hazırlamış olduğu çeşitli sahne etkinlikleri ile sınırsız eğlencenin tadını çıkaran öğrencilere, program sonunda çeşitli ikramlar verildi.


İpekyolu Belediyesinin öğrencilerin sosyal ve kültürel alanda nitelikli ve keyifli vakit geçirmeleri amacıyla düzenlediği etkinliklere ilerleyen günlerde de devam edeceği belirtildi. - VAN

Bostaniçi, İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:13 Kaynak: İHA
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