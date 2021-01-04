İpekyolu Belediyesinden sokak hayvanlarına sevgi eli - Son Dakika

İpekyolu Belediyesinden sokak hayvanlarına sevgi eli

04.01.2021 10:21

İpekyolu Belediyesinden sokak hayvanlarına sevgi eli Van'ın İpekyolu Belediyesi, soğuk havanın etkili olduğu kentte yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için yaşam alanlarına mama, atık yemek ve ekmek bıraktı.

İpekyolu Belediyesinden sokak hayvanlarına sevgi eli

VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi, soğuk havanın etkili olduğu kentte yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için yaşam alanlarına mama, atık yemek ve ekmek bıraktı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yılbaşı tatili nedeniyle uygulanan 4 günlük kısıtlamada sokakta yaşayan hayvanların yiyecek bulması zorlaştı. İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri de sokak hayvanlarına yönelik sosyal duyarlılığı geliştirmek ve farkındalığı arttırmak adına Van İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Hayvan Koruma Polisleri (HAYDİ), Milli Parklar Doğal Koruma Müdürlüğü ve gönüllüler ile birlikte sıcaklığın gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte; köpek, kedi ve kuşlar için çalışma başlattı.

Belirlenen alanlara mama bırakıldı

İlçeye bağlı Bostaniçi Mahallesi, Sıhke Gölü çevresi ile Taş Ocağı mevkiinde belirlenen alanlara kedi ile köpekler için mama, atık yemek ve ekmek dağıtan ekipler, yaban hayvanları ile kuşlar için de kırsal bölgelere yem bıraktı.

"Van'daki en duyarlı belediye, İpekyolu Belediyesi"

Hayvan hakları savunucusu Filiz Kaya, özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarında ve soğuk havalarda can dostların daha çok ilgiye ve mamaya ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Vatandaşlara özellikle şunu söylemek istiyorum. Lütfen bu soğuk havalarda canların olduğunu, onların da üşüdüğünü ve aç olduğunu unutmayalım. Bazen çok kötü durumda olan, yaralı sokak hayvanlarına şahit oluyoruz. Bu bizi çok üzüyor. Beş yıl sonra çocuklarımız böyle şeylerle uğraşsın istemiyoruz. Her şey yoluna girsin istiyoruz. Herkes evinin önüne bir kap yemek ve su bırakabilir. Van'da İpekyolu Belediyesi kadar bu hassas konuya duyarlılık gösteren başka belediye yok maalesef. İpekyolu Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Sokak hayvanlarına gerçekten çok katkıları oluyor, çok güzel çalışmalar yapıyorlar" dedi.

"Çöpe attığımız ekmekle bir hayvan doyabilir"

Hayvan sever Zişan Gündoğdu da, ekmekleri çöpe atınca bir kez daha düşünmek gerektiğini ifade ederek, "Yasak zamanlarında bile İpekyolu Belediyesi hayvanları düşünüyor. Bazen düşünmeden çöpe ekmek atıyoruz, israf ediyoruz. Ama bu ekmekle sokaktaki bir hayvan doyabiliyor. O yüzden ekmekleri çöpe atmayalım, kapımızın önüne ekmek ve su bırakalım" diye konuştu.

"Can dostlarımızı sahipsiz bırakmayacağız"

Van İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timinde görevli Uzman Jandarma Zekeriya Akdeniz ise sokak hayvanlarının da insanlar kadar beslenmeye ihtiyaçları olduğunu kaydederek, kısıtlama döneminde de can dostları sahipsiz bırakmayacaklarını söyledi.

İpekyolu Belediyesinden sokak hayvanlarına sevgi eli
İpekyolu Belediyesinden sokak hayvanlarına sevgi eli
İpekyolu Belediyesinden sokak hayvanlarına sevgi eli
İpekyolu Belediyesinden sokak hayvanlarına sevgi eli
İpekyolu Belediyesinden sokak hayvanlarına sevgi eli
İpekyolu Belediyesinden sokak hayvanlarına sevgi eli
İpekyolu Belediyesinden sokak hayvanlarına sevgi eli
İpekyolu Belediyesinden sokak hayvanlarına sevgi eli
İpekyolu Belediyesinden sokak hayvanlarına sevgi eli
İpekyolu Belediyesinden sokak hayvanlarına sevgi eli
İpekyolu Belediyesinden sokak hayvanlarına sevgi eli
İpekyolu Belediyesinden sokak hayvanlarına sevgi eli
İpekyolu Belediyesinden sokak hayvanlarına sevgi eli
İpekyolu Belediyesinden sokak hayvanlarına sevgi eli
İpekyolu Belediyesinden sokak hayvanlarına sevgi eli
İpekyolu Belediyesinden sokak hayvanlarına sevgi eli

İpekyolu, Jandarma, Mama, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İpekyolu Belediyesinden sokak hayvanlarına sevgi eli - Son Dakika


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