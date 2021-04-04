İpekyolu Belediyesinden 'Yıldız Erkekler Futbol Turnuvası'

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından ilçe sınırları içerisinde geçtiğimiz aylarda kurulan 12-16 yaş grubu Yıldız Erkekler Futbol Ligi kapsamında oynanan maçlar sona erdi.

İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen turnuvaya 38 takımla başlandı. 12-16 yaş grubu gençlerin top koşturduğu ve büyük ilgi gören turnuva, Vali Ali Cevdet Bey Spor Kulübünün şampiyonluk kupasını kaldırmasıyla sona erdi.

Ödül töreninde kısa bir konuşma yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, final maçı olması münasebetiyle bir araya geldiklerini belirterek, "Şampiyon olan takımımızı tebrik ediyorum. Gerçekten hak ettiler ve şampiyon oldular. İnşallah bundan sonra farklı kategorilerde ve yaş gruplarında, ilimiz merkezinde ligler düzenlenecek. Emeği geçen antrenör arkadaşlarımız, okullardaki öğretmen ve müdür arkadaşlarımız, Gençlik ve Spor Müdürümüz ve Gençlik ve Spor Müdürlüğünün tüm çalışanları ile sorumlu tüm arkadaşlara teşekkür ediyor, tüm takımları tebrik ediyorum" dedi.

Yapılan konuşma sonrası birinci olan Vali Ali Cevdet Bey Futbol Kulübüne, ikinci olan Altın Ayaklar Futbol Kulübüne ve üçüncü olan Van Gölü Spor Kulübü oyuncularına ödüllerini Başkan Vekili Sinan Aslan verdi. - VAN