İpekyolu Belediyesinden 'Zöhre Uluç' açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel İpekyolu Belediyesinden 'Zöhre Uluç' açıklaması - Son Dakika

İpekyolu Belediyesinden 'Zöhre Uluç' açıklaması

6 saat önce

Van'ın İpekyolu Belediyesi, bazı basın yayın organlarında yer alan "Buz tutan evde üç çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor" haberiyle ilgili bir açıklama yayınladı.

İpekyolu Belediyesinden 'Zöhre Uluç' açıklaması, System.String[]

Van'ın İpekyolu Belediyesi, bazı basın yayın organlarında yer alan "Buz tutan evde üç çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor" haberiyle ilgili bir açıklama yayınladı.


İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Zöhre Uluç adlı şahsı bir hafta önce İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın bizzat evinde ziyaret ettiği belirtilerek, "İpekyolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından aylık 300 ve 657 TL olmak üzere iki ayrı yardım yapılmaktadır. Ayrıca Kaymakam ve Belediye Başkan Vekilimiz Sinan Aslan'ın talimatları doğrultusunda yapılacak sosyal inceleme sonucunda evi ile alakalı olarak gerekli yardımların yapılması talimatı verilmiştir. Söz konusu vatandaşımız Zöhre Uluç, aslında eşinin ikinci evliliğidir. Eşi şiddet uyguladığı için uzaklaştırma kararı almıştır. Şu anda Bahçesaray'da ilk eşiyle yaşamaktadır. İlk eşinden 11, Zöhre Uluç'tan 3 çocuğu vardır. Daha önce kömür yardımı yapılmış, talebine binaen ikinci kez kömür yardımı da yapılacaktır. Yardım talimatı verilmiş olan konu hakkında basına bu şekilde bir açıklama yapılması kamuoyunu yanıltma çabasıdır" denildi. - VAN

Sinan Aslan, İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doktor, kendisini darp eden şahsı öğrencilere burs verme şartıyla affetti Oğuzhan Özyakup: Bu bir veda değil, sadece bir ara İran'da 4,8 büyüklüğünde deprem oldu Çavuşoğlu'ndan İsrail medyasındaki Hakan Fidan haberine tepki: Türk istihbaratı ilk defa bunu yapıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 21:58:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İpekyolu Belediyesinden 'Zöhre Uluç' açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]