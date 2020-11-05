İpekyolu Belediyesinin 'Genç İpekyolu' dergisinin ilk sayısı çıktı - Son Dakika

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından hazırlanan 'Genç İpekyolu' dergisinin ilk sayısı çıktı.

Belediyeye bağlı Gençlik ve Spor Müdürlüğünce sporla ilgili bilgilerin yer aldığı, belediyenin sporla ve gençlerle ilgili projelerinin tanıtıldığı 'Genç İpekyolu' dergisi yayımlandı. Üç aylık periyotlarla basılarak kent genelinde birçok yere dağıtılacak dergide İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın önsözü de yer aldı. Başkan Vekili Aslan, yazısının bir bölümünde şu ifadelere yer verdi:

"Sizler için çıkarmaya başladığımız dergimizin ilk sayısında hem keyifli hem de bilgi yüklü başlıklar seçtik. Biz gençlerimizin cesaretlerinden, tutkularından ve başarılarından ilham alıyoruz. Biliyoruz ki gençlerin projelerini dinlemek ve takdir etmek daha huzurlu ve müreffeh bir toplum inşası için çok önemlidir. Sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki birikiminize faydalı olabilmek adına üzerimize düşeni yapma gayretindeyiz. Tüm dünyayı etkisi altına yeni tip korona virüs salgını sürecini bir nebze de olsa geride bırakmaya çalıştığımız bugünlerde hepinize keyifli okumalar diliyorum." - VAN