İpekyolu Belediyesiyle 'can dostlar' emin ellerde - Son Dakika

İpekyolu Belediyesiyle 'can dostlar' emin ellerde

Van'ın İpekyolu Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik koruma, bakım ve tedavi çalışmalarını sürdürüyor.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik koruma, bakım ve tedavi çalışmalarını sürdürüyor.

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İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, "can dostlar" olarak nitelendirilen sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini sürdürüyor. Ekiplerce tespiti yapılan bakıma muhtaç ve yaralı hayvanlar birer birer toplanıyor. Yapılan ilk müdahalenin ardından, tedavilerinin tamamlanması için hayvanlar Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürülüyor.


Telefonla gelen ihbar üzerine harekete geçen İpekyolu Belediyesi ekipleri, bu kez Bostaniçi ve Cumhuriyet mahallelerindeki yaralı hayvanların imdadına yetişip ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra Hafıziye Mahallesi'nde saldırgan tavırlar gösteren köpekleri ise toplayan belediye ekipleri, hayvanlara ilk müdahaleleri yaparak Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürdü.


İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, sokak hayvanlarının ilgiye, bakım ve tedaviye ihtiyaçları olması nedeniyle konuya hassasiyetle eğildiklerini ve bu doğrultuda ekiplere talimatlar verdiğini belirterek, "Sokak hayvanlarına uygun ortam oluşturmak, onları koruyarak tedavilerinin yapılması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Hayvan dostu ilçemiz sakinlerinden gelen ihbarları değerlendiren ekiplerimiz, anında müdahalede bulunarak hayvanların tedavisini gerçekleştiriyorlar. Yapılan tedavinin ardından hayvanlar ya doğal ortamlarına salıveriliyor ya da barınaklara teslim ediliyor. Bu tür vicdani ve insani çalışmalarımız bundan sonra da devam edecektir" dedi. - VAN

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İpekyolu Belediyesiyle 'can dostlar' emin ellerde - Son Dakika
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