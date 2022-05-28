İpekyolu ilçesinde asfalt çalışmaları başladı

İpekyolu Belediyesi Cumhuriyet mahallesinde asfalt çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İpekyolu Belediyesi, havaların ısınmasıyla ilk asfalt serimi gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Mahallesi Güneri Sokakta yürütülen çalışmaları denetleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, sıcak asfalt çalışmasıyla birlikte sokağın ulaşım için elverişli hale getirileceğini söyledi.

Yıl içinde ilçe genelinde 100 bin metrekare asfalt serimi gerçekleştireceklerini belirten Aydın, "Havaların ısınmasından sonra yılın ilk asfaltlama çalışmasını gerçekleştirdik. Son yıllarda yaptığımız hizmet seferberliğiyle İpekyolu'nu daha yaşanılabilir bir merkez haline getiriyoruz. Bu yıl da tüm imkanlarımızı değerlendirerek hemşerilerimize layık oldukları hizmetleri kazandıracağız." şeklinde konuştu.