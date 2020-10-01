İpekyolu ilçesinde Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

İpekyolu ilçesinde Kovid-19 denetimi yapıldı

Van'ın İpekyolu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında denetim yapıldı.

İpekyolu ilçesinde Kovid-19 denetimi yapıldı, System.String[]

Van'ın İpekyolu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında denetim yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca kent genelindeki şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları, lokanta, restoran, kafe, kahvehane ile kıraathane, kafeterya, kasap, berber, AVM, kuaför ve güzellik merkezi gibi birçok iş yeri ve faaliyet alanında "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla denetimler yapılması için genelge gönderildi.

Bu kapsamda, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İpekyolu Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü, mahalle muhtarları ve zabıta ekipleriyle birlikte Serhat Mahallesi Timurpaşa Sokak'taki işletmeleri denetledi.

Esnaf ve vatandaşlardan belirlenen kurallara uymalarını isteyen Aslan, "Vatandaşlarımız maske takmalı ve sosyal mesafe kurallarına uymalı. Kurallara uyulmadığı zaman risk ortaya çıkıyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi İpekyolu ilçemizde de gün boyu denetim yapacağız. Denetimin amacı ceza kesmenin ötesinde rehberlik etmek, yeniden kurallara uyma noktasında bir hassasiyet oluşturmaktır." diye konuştu.

İpekyolu, Kuaför, Kasap, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 16:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İpekyolu ilçesinde Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

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