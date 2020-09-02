İpekyolu ilçesindeki 2 park tahrip edildi - Son Dakika

Van'ın İpekyolu ilçesinde iki park, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Şerefiye Mahallesi'ndeki Dicle İdrak Parkı ile Yalım Erez Mahallesi'ndeki Yalım Erez Parkına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildiği bildirildi.

Yalım Erez Parkı'ndaki kauçuk zemini parçalayan saldırganların, park içindeki oyun grupları ile çöp kutularını kırdığı, Dicle İdrak Parkı'nın ihata duvarını yıktığı belirtilen açıklamada, vatandaşların refahı için yapılan hizmetlerin engellenmeye çalışıldığı vurgulandı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünce ilçenin daha yaşanılır hale getirilmesi amacıyla parkların inşa edildiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın ortak kullanım alanı olan parklara zarar veren kişi veya kişiler ile ilgili gerekli tahkikat başlatıldı. Güvenlik kameralarından alınacak görüntüler eşliğinde tespiti yapılacak kişiler hakkında kamu malına zarar vermekten gerekli hukuki süreci başlatılacaktır."