İpekyolu Kariyer Fuarı Düzenlenecek

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayelerinde, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ev sahipliğinde "İpekyolu Kariyer Fuarı" düzenlenecek.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayelerinde, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ev sahipliğinde "İpekyolu Kariyer Fuarı" düzenlenecek.



Gaziantep Sanayi Odasından (GSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, 11-12 Nisan 2019 tarihlerinde GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek etkinlikte, bölge üniversiteleri, Gaziantep, bölge ve ülke genelinden firmalar stant açarak tanıtımlarını yapacak.



İpekyolu Kariyer Fuarı'na katılacak firmalara GSO vasıtasıyla etkinliğin yapıldığı alanda tanıtım standı verilecek.



Firmalar, burada broşür, katalog ve promosyon ürünlerinin dağıtımını yapabilecek.



Firmalar ayrıca GAÜN'e ait diğer mekanlarda üniversite yönetiminin uygun görmesi durumunda, broşür dağıtımı ve promosyon ürünlerinin dağıtımını da yapabilecek.



Ayrıca, nitelikli, yetenekli ve kariyer hedefi olan gençlere staj ve istihdam imkanı vermek isteyen firmalar, nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılama fırsatı bulacak.



İpekyolu Kariyer Fuarı'na katılmak isteyen firmalar, üniversitenin "0342 317 1070" numarasından ve web adresinden bilgi alabilecek.

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