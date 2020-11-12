İpekyolu Kaymakamı Aslan belediye çalışmalarını değerlendirdi - Son Dakika

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, İpekyolu Belediyesinin yaptığı çalışmaları değerlendirdi.

Bir kahvaltı salonunda gazetecilerle bir araya gelen Aslan, kente yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Şehir merkezi ve kırsal mahallelerde kendi bütçeleri ölçüsünde hem devletin hem de yerel yönetimlerin imkanlarıyla verimli bir hizmet dönemi başlattıklarını belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Şehrimizin caddelerinde, sokaklarında değişimler başladı. Projelerimizin bir çoğunu başlattık, bir çoğunun ihalesi bitti. Bu sene yarım kalan projelerimiz nisan ayında inşaat mevsimiyle yeniden başlayacak ve çok kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz. Dokunmadığımız hiçbir sokak, cadde, alan olmamasını hayal ediyorum. Arkadaşlarımızla bu amaç için çalışıyoruz. Muhtaç aileleri ziyaret etmek beni mutlu ediyor. İnşallah sosyal devlet olmanın gereği olarak hepsine ulaşmaya çalışıyoruz. Yaşlılarımızı ve esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Kırsal mahallelerimize gidiyoruz. Her hafta gençlerle buluşmaya çalışıyorum. İyi şeyler yapmaya, üretmeye çaba gösteriyoruz."

Alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra sportif faaliyetlerle ilgili de birçok proje geliştirdiklerini ifade eden Aslan, "30 kırsal mahallemizde semt sahası yapıyoruz. Şu anda 15 mahallede yer problemini çözdük ve inşa çalışmaları başladı." dedi.

Programa İl Defterdarı ve Başkan Yardımcısı Murtaza Kamar, Belediye Başkan Yardımcısı Doğan Nurses, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Şerif Bilgin, Park ve Bahçeler Müdürü Adnan Gül, Fen İşleri Müdürü Naci Cezlan ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Volkan Avcı katıldı.