İpekyolu Kaymakamı Aslan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı - Son Dakika

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aslan, mesajında, kahraman Türk ordusunun, 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos günü zafere ulaştığı Büyük Taarruz Meydan Muharebesi'nin, Cumhuriyet'in kuruluşunun en önemli aşamalarından biri olduğunu aktardı.

30 Ağustos'un, Türk tarihinin şanlı zaferlerinden biri olduğunu belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Tarihin altın sayfalarında yerini alan ve bağımsız yaşamak isteyen birçok millete de yol gösteren Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin, ordusu ile Başkomutan Atatürk'ün önderliğinde, silah arkadaşlarının büyük azim ve gayretiyle yazdığı kahramanlık destanıdır. Tarihimizin kıvanç dolu dönüm noktalarından biri olan bu zafer göstermiştir ki, küllerinden doğan ulusumuz, zalimlere asla boyun eğmeyecek, sonsuza dek bağımsız ve bir arada yaşayacaktır. 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Savaşı ile vatan topraklarımız düşman işgalinden kurtarılmış, milletimiz hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama şerefine nail olmuştur."

Milletin makus kaderini değiştiren bu zaferle Türk milletinin hiçbir şekilde vatanın bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde sonsuza kadar hür, bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşayacağını bütün dünyaya ispat ettiğini vurgulayan Aslan, canlarıyla bu toprakları vatan yapan şehitleri bir kez daha saygı ve minnetle andığını ifade etti.