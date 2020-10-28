İpekyolu Kaymakamı Aslan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika

İpekyolu Kaymakamı Aslan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

28.10.2020 17:04
İpekyolu Kaymakamı Aslan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı, System.String[]

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Vekili Sinan Aslan, mesajında, "Cumhuriyet, yüce milletimizin sarsılmaz bir iradeyle elde ettiği zaferin ardından yükselen değer olarak bizleri kucaklamıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının güçlükleri bir bir aşarak yükselttiği bu değer, bugün milletimizin her bireyinin benimsediği ortak bir irade olmuştur. Bugün ülkemizde özgür, bağımsız, hür bir şekilde yaşıyorsak, bu Cumhuriyetin sayesindedir. Cumhuriyet, her türlü zorluk ve yokluğa rağmen, Türk milletinin özünde var olan birlik ve beraberliğin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının, muasır medeniyet seviyesine erişmiş güçlü bir Türkiye kurma azim ve kararlılığının gurur verici eseridir. Yüzyıllar boyunca hüküm süren bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen Cumhuriyetimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz bir şekilde ifade ettiği 'Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma' mücadelesini, ilk günkü heyecanla, azimle ve şevkle sürdürüyoruz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece kendi vatandaşlarının değil, aynı zamanda bölgemizdeki ve dünyadaki tüm mağdurların, mazlumların, soydaş ve kardeş toplulukların da umut kaynağı olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet Bayramımızın 97'nci yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum" dedi. - VAN

İpekyolu Kaymakamı Aslan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
İpekyolu Kaymakamı Aslan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

29 ekim cumhuriyet bayramı, Mustafa Kemal Atatürk, İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İpekyolu Kaymakamı Aslan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Op.Dr. Furkan Şengöz'den burun estetiği ameliyatının sağlığa 10 önemli faydası İstanbul'da tatil trafiği başladı, yoğunluk yüzde 53'e ulaştı Gümüşhane Örümcek Ormanları'nda yangın! Kaymakamdan korkutan sözler 4 ay önce doğum yapan Aslıhan Turan, 3. çocuk için doktoruyla görüşmeye başladı Sağlık çalışanları için siperlik üreten okul müdürü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Sınav dönemi başlıyor, detaylar netleşti: Herkes okula gidecek, koronalı öğrenci izole ortamda sınava alınacak Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler: Sende zerre kadar yürek varsa eşimle ilgili değil, benimle ilgili konuş Son Dakika! Ermenistan ordusu Berde şehir merkezini vurdu: 21 kişi yaşamını yitirdi
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Bayramı törenini terk etti CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Bayramı törenini terk etti         
17:11
Emre Belözoğlu en büyük hayalini bu sözlerle anlattı: Bu memleketin çocuklarına F.Bahçe forması giydirmek istiyorum Emre Belözoğlu en büyük hayalini bu sözlerle anlattı: Bu memleketin çocuklarına F.Bahçe forması giydirmek istiyorum         
16:37
Erdoğan'dan Bahçeli'nin başlattığı askıda ekmek kampanyasına ilginç yorum: Ya böyle bir şey var mı Türkiye'de Erdoğan'dan Bahçeli'nin başlattığı askıda ekmek kampanyasına ilginç yorum: Ya böyle bir şey var mı Türkiye'de         
16:17
Azerbaycan ordusu 13 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı! Aliyev, Berde için intikam yemini etti Azerbaycan ordusu 13 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı! Aliyev, Berde için intikam yemini etti         
15:45
Koruma kararı aldıran nişanlısını ve annesini öldürüp intihar etti! Düğünleri pandemi nedeniyle ertelenmiş Koruma kararı aldıran nişanlısını ve annesini öldürüp intihar etti! Düğünleri pandemi nedeniyle ertelenmiş         
15:25
Taş kırma makinesine düşen genç feci şekilde can verdi Taş kırma makinesine düşen genç feci şekilde can verdi         
14:16
Merkez Bankası Başkanı, Merkez Bankası Başkanı, "Dolardaki yükselişi öngörebiliyor muydunuz?" sorusuna böyle yanıt verdi         
13:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Charlie Hebdo dergisinin skandal karikatürüne sert tepki: Ahlaksızlar, namussuzlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Charlie Hebdo dergisinin skandal karikatürüne sert tepki: Ahlaksızlar, namussuzlar         
13:00
İnşaatta elleri ve ayakları bağlı bulunan kız itiraf etti: Her şeyi kendim planladım İnşaatta elleri ve ayakları bağlı bulunan kız itiraf etti: Her şeyi kendim planladım         
12:45
Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı         
12:14
Hayatını bu işten kazanıyor! Görme engelli genç, çektiği fotoğraflarla büyülüyor Hayatını bu işten kazanıyor! Görme engelli genç, çektiği fotoğraflarla büyülüyor         
11:57
Turizm sektöründen istifa edip Manisa'ya yerleşen girişimci hem kendi hem de köylünün hayatını değiştirdi Turizm sektöründen istifa edip Manisa'ya yerleşen girişimci hem kendi hem de köylünün hayatını değiştirdi         
11:55
Gözü dönmüş eş, aldattığından şüphelendiği 17 yıllık karısını boğarak öldürdü Gözü dönmüş eş, aldattığından şüphelendiği 17 yıllık karısını boğarak öldürdü         
11:49
İlçenin girişindeki nüfus kısmı boş tabelayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor İlçenin girişindeki nüfus kısmı boş tabelayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor         
11:35
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Bülent Çaplı, sessiz sedasız istifa etti Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Bülent Çaplı, sessiz sedasız istifa etti         
11:01
Sokak ortasında kangal dehşeti! Küçük Batuhan o anları anlattı: Bana saldırdı, ben de onun boğazını sıktım Sokak ortasında kangal dehşeti! Küçük Batuhan o anları anlattı: Bana saldırdı, ben de onun boğazını sıktım         
10:27
Ünlü model Emily Ratajkowski çırılçıplak hamilelik pozu verdi Ünlü model Emily Ratajkowski çırılçıplak hamilelik pozu verdi         
21:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2020 17:18:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İpekyolu Kaymakamı Aslan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei