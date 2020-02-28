İpekyolu Kaymakamı Aslan'dan İdlib mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İpekyolu Kaymakamı Aslan'dan İdlib mesajı - Son Dakika

İpekyolu Kaymakamı Aslan'dan İdlib mesajı

6 saat önce

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, İdlib'de rejim güçlerinin hain saldırısında şehit olan Mehmetçikler için bir mesaj yayımladı.

İpekyolu Kaymakamı Aslan'dan İdlib mesajı, System.String[]

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, İdlib'de rejim güçlerinin hain saldırısında şehit olan Mehmetçikler için bir mesaj yayımladı.


Aslan, yayımladığı mesajda, "Rejim unsurları tarafından gece saatlerinde yapılan hain saldırı sonucu 33 askerimiz şehit olmuştur. Milletimizin başı sağ olsun. Vatan için şehadet şerbeti içen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır ve metanet diliyorum. Tüm şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Rabbim milletimizi korusun, ordumuzu muzaffer eylesin" dedi. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:19 Kaynak: İHA
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