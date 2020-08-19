İpekyolu Kaymakamı Aslan, mahalle sakinlerini dinledi - Son Dakika

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Halilağa Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

İpekyolu ilçesine bağlı mahallelerde periyodik olarak toplantılar gerçekleştiren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, bu kapsamda Halilağa Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Amaçlarının vatandaşlarla birlikte güzel projeler hayata geçirmek olduğunu ifade eden Aslan, " Van, gün geçtikçe büyüyor, kalabalıklaşıyor. Biz de belediye olarak çalışmalarımızı bu yoğunluğa göre sürdürüyoruz. Mahallelerimizde periyodik olarak toplantılar yapıyor, ilçe sakinlerini dinliyoruz. Amacımız ilçemizdeki vatandaşlarla birlikte güzel projeler hayata geçirmek. Van'ın merkezini temsil eden en büyük ilçeyiz. Sorumluluk alanımız gerçekten çok geniş. Halilağa Mahallesi de ilçemizin büyük mahallelerinden. Yine popüler caddelerden olan Gölbaşı Caddesi de burada bulunuyor. Mahallenin temizliği, çöplerin durumu ve yeşil alanla ilgili talepler, öneriler var. Belediyemizin sorumluluğunda olan konulara el atıyoruz ve atmaya devam edeceğiz. İlçemizde çok büyük projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. İlgili birim müdürleri ile bütün bu konuları görüşüyoruz. Gerekli talimatları veriyorum. Ama VASKİ ile Van Büyükşehir Belediyesi ile ilgili konular, talepler oluyor. Belediyemizin yetki alanında olmayan konularla ilgili bir şey söyleyemeyiz. Mahalle sakinlerimiz bu konularla ilgili o kurumlara ulaşmalılar" dedi.

Konuşmalarının ardından site içerisindeki çocuklara oyuncaklar dağıtan Aslan, vatandaşlara teşekkür ederek mahalleden ayrıldı. - VAN