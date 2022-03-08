İpekyolu Kaymakamı Aydın, öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "Kariyer Günleri" etkinlikleri kapsamında Van Kazım Karabekir Anadolu Lisesi öğrencileri ile buluştu.

İpekyolu Belediyesi konferans salonunda gerçekleşen buluşmada Aydın, gençlere mesleki bilgi ve tecrübelerini aktardı.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan ve tavsiyelerde bulunan Aydın, kendilerine bir hedef belirleyerek çalışmalarını bu doğrultuda yapmaları gerektiğini belirtti.

Kendi hayatından örnekler veren Aydın, "Kariyer basamaklarını çıkarken mutlaka bir hedefiniz olmalı. Daha sonra hedefe uygun olarak strateji geliştirmelisiniz. Yaptığınız ya da ileriki hayatınızda yapacağınız işi sevecekseniz. Bunun başka alternatifi yok. İşinizi sevmezseniz keşkelerle hayat basamaklarından mutsuz olarak çıkacaksınız ne yazık ki. O yüzden işinizi sevin ya da sevdiğiniz mesleklere yönelin. Olmaktan ziyade yapmak önemlidir. Çok iyi bir okulda çok iyi bir derece ile okulunuzu bitirebilirsiniz fakat önemli olan bu okulu nasıl bitirdiğinizdir. Bu süreçte neler öğrendiğiniz kendinize neler kattığınızdır. Unutmayın ki bu maratonda çok çalışan kazanıyor. Hangi bölümü okursanız okuyun o işi öğrenin sonrasında zaten daha rahat meslek sahibi olursunuz."

Etkinliğe, Kazım Karabekir Anadolu Lisesi Müdürü Turgut Gönül, belediye başkan yardımcıları, birim amirleri ve öğretmenler katıldı.