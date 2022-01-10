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İpekyolu Kaymakamı İhsan Emre Aydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika

İpekyolu Kaymakamı İhsan Emre Aydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

10.01.2022 12:37
İpekyolu Kaymakamı İhsan Emre Aydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aydın, mesajında, gazeteciliğin özveri gerektiren bir meslek olduğunu belirtti.

Gazetecilerin kamuoyunun doğru ve tarafsız olarak bilgilendirilmek için gecesini gündüzüne katarak mesai kavramını gözetmeden çalıştığını aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Gazeteciler toplumu doğru ve objektif bilgilendirmede önemli rol oynarlar. Çalışmalarımızın duyurulmasında etkin rol üstlenen basın mensuplarımıza, ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışla ifa etmekte oldukları kamu hizmetinden dolayı teşekkür ediyorum. Görevleri başında vefat eden gazetecilere rahmet diliyor, fedakarca çalışan basın mensuplarımızın gününü kutluyorum."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İpekyolu Kaymakamı İhsan Emre Aydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İpekyolu Kaymakamı İhsan Emre Aydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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