İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Aslan'dan Kurban bayramı mesajı - Son Dakika

Van merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Kurban bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Belediye Başkan Vekili Aslan mesajında, "Toplumsal birlikteliğin samimiyetle yaşandığı, ortak değerlerimizin hatırlandığı bir Kurban bayramına daha ulaşmanın huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Küskün ve dargınları barıştıran, umutları canlandıran, İslam alemini kaynaştıran ve bütünleştiren bayramlar, sosyal huzurumuzu da pekiştiren manevi değeri yüksek olan anlamlı günlerdir. Bayramlarımız, millet olma şuuruna ermenin, ortak değerlerimizi güçlendirmenin ve aramızdaki bağları geliştirmenin de vesilesidir. Toplumları yakınlaştıracak, medeniyetleri kaynaştıracak, mesafeleri giderecek bir iklime insanlığın bugün her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Bu anlamda bayramlar milletimizin eşsiz ilham kaynaklarıdır. Yüce mevlaya yakın olmak için yerine getirdiğimiz bu ibadeti ifa ederken bizi ondan ve onun rızasından uzaklaştıracak her türlü davranıştan kaçınmalıyız. Dargınlıkların, kırgınlıkların unutulduğu ve ferdi sevinçlerin müşterek mutluluklara dönüştüğü bu müstesna bayram günleri, daha çok kucaklaşmak ve kaynaşmak için önemli birer fırsattır. Bu anlamda bütün kırgınlıklarımızı ve dargınlıklarımızı unutarak kardeşçe kucaklaşmalı ve bayram sevincini hep beraber yaşamalıyız. Bu duygularla ülkece birlik, beraberlik içerisinde geçirebileceğimiz daha nice bayramlara ulaşılması, her haneye sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennilerimle başta ilimiz ve ilçemiz olmak üzere, ülkemizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban bayramını kutluyorum" dedi. - VAN