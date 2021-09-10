İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilli Aydın, görevine başladı. - Son Dakika

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilliği görevine atanan İhsan Emre Aydın, görevine başladı.

Aydın, belediye girişinde belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri tarafından karşılandı.

Belediye Toplantı ve Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda belediye çalışanlarıyla bir araya gelen Aydın, burada yaptığı konuşmada, birimler arasında eşgüdümle çalışmanın önemine değindi.

Vatandaş ve hizmet odaklı çalışmaya devam edeceklerini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza, hemşerilerimize en iyi şekilde hizmet edebilmek için elimizden gelen tüm gayreti hep birlikte, hiç birimiz birbirimizden kopmadan en iyi şekilde hizmet etmenin gayretini göstereceğiz. Kurumsal temsiliyeti arttıracağımız çalışmalarımıza en kısa sürede başlayacağız. Hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu anlamda bu görevi bana tevdi eden başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya teşekkür ediyorum."