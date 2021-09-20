İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Aydın, ilçede ziyaret ve incelemelerde bulundu - Son Dakika

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, ilçede devam eden çalışma alanlarında incelemelerde bulunup, bazı kurumları ziyaret etti.

Aydın, Belediye Sosyal Tesisleri, Tarihi Hüsrev Paşa külliye alanı, Yalı Mahallesi'nde yapımı planlanan spor tesisleri, park ve Millet Bahçesi sahası, Gülistan Bahçesi, Erçek Sahil Bandı, Erçek Yaşam Merkezi, Maya Kadın Yaşam Merkezi, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Erçek Ek Hizmet Binası, Erçek Sürekli Eğitim Merkezi ve Engelsiz Yaşam Akademisi'nde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın, Erçek Jandarma Karakol Komutanlığı'na ziyaret etti.

Vatandaşların talebini yerine getirmek, daha yaşanabilir bir ilçe için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirten Aydın, belediye başkan yardımcılarına ve birim müdürlerine çalışmaların aksatılmadan ivedilikle yapılması talimatını verdi.