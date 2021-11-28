İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Aydın'ın mahalle ziyaretleri - Son Dakika

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, ilçeye bağlı mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Aydın, beraberlerinde Belediye Başkan Yardımcıları Doğan Nurses ve İbrahim Yaşin ile mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi.

Seyit Fehim Arvasi, Hacıbekir, Karşıyaka ve Esenler mahallelerine giden Aydın, muhtarlar ve vatandaşlarla sohbet etti, talep ve sorunlarıyla ilgili notlar aldı.

Mahalle sakinleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, çalışmalarından dolayı Aydın'a teşekkür etti.