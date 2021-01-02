İpekyolu Kaymakamlığı evi yanan Yavuz ailesine yardım eli uzattı - Son Dakika

İpekyolu Kaymakamlığı evi yanan Yavuz ailesine yardım eli uzattı

02.01.2021 11:06
İpekyolu Kaymakamlığı evi yanan Yavuz ailesine yardım eli uzattı, System.String[]

Van'ın merkez İpekyolu Kaymakamlığı 2 gün önce evi yanan Yavuz ailesine yardım eli uzattı.

Van'ın merkez İpekyolu Kaymakamlığı 2 gün önce evi yanan Yavuz ailesine yardım eli uzattı.

İpekyolu ilçesinde evleri yanan Yavuz ailesine İpekyolu Kaymakamlığı sahip çıktı. Evlerinin yanı sıra eşyaları da kullanılamaz hale gelen yavuz ailesi, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'a teşekkür etti. İpekyolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, yangında evleri kullanılamaz hale gelen Yavuz ailesine umut oldu. İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan Yusuf Yavuz'un evinde, iki gece önce soba bacasından kaynaklı yangın çıktı. Eşyaların da küle döndüğü yangından kurtulan Yusuf Yavuz, eşi ve 4 çocuğuyla beraber sokakta kaldı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri tarafından söndürülen yangının ardından İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın talimatıyla harekete geçen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri, kış ortasında evsiz kalan aileye sahip çıktı. Vakıf, ailenin 1 yıllık kira giderini karşılarken, aynı zamanda maddi destek sözü de verdi.

"Kaymakam Aslan, bu üzücü olayı yakından takip etti"

Yaşanan üzücü olayı haber aldıkları ilk andan itibaren harekete geçtiklerini belirten İpekyolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Ali Şalem, "Özellikle kış aylarında maalesef bu tür üzücü olaylara çok rastlıyoruz. Olayı haber aldığımız ilk andan itibaren Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Sinan Aslan'ın da talimatıyla aileye ulaştık. Kaymakamımız bu üzücü olayı yakından takip etti. Gereken yardımları yaptık, yapıyoruz. Böyle felaketlerin yaşanmaması bizim en büyük duamız ancak her an herkesin başına gelebiliyor. Burada önemli olan can kaybının yaşanmaması, onun dışında her şey yerine konabilir, bütün yaralar sarılır. Tekrar geçmiş olsun" dedi. - VAN

İpekyolu Kaymakamlığı evi yanan Yavuz ailesine yardım eli uzattı
İpekyolu Kaymakamlığı evi yanan Yavuz ailesine yardım eli uzattı
İpekyolu Kaymakamlığı evi yanan Yavuz ailesine yardım eli uzattı
İpekyolu Kaymakamlığı evi yanan Yavuz ailesine yardım eli uzattı

Yusuf Yavuz, Sinan Aslan, İpekyolu, Van, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam İpekyolu Kaymakamlığı evi yanan Yavuz ailesine yardım eli uzattı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Milan'ın teklifiyle Hakan Çalhanoğlu'nun istediği rakam arasında 1.5 milyon euro kaldı Havai fişek nedeniyle gözünü kaybetme noktasına gelen Omar, Viatri ile aynı kaderi paylaştı 2017'de cezaevinden kaçmıştı! Aranan kadın hükümlü, saklandığı evde yakalandı Iraklı iş insanına suikast için geldi, bulamayınca korumasını öldürdü! Cinayet anı kamerada Ankara'da esrarengiz ölümler! Bir binanın garajında 3 gencin cesedi bulundu Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısı Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj Erdoğan'ın "Vitrin mankeni" sözlerini eleştiren Akşener'e Soylu'dan tepki: Söylediği söz ağırıma gitti
Hamile kadını öldürerek karnındaki bebeği çalan saldırgan idam edileceği tarih belli oldu Hamile kadını öldürerek karnındaki bebeği çalan saldırgan idam edileceği tarih belli oldu         
11:02
AK Parti'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Kadın hakları konusunda iki yüzlü davranıyorlar AK Parti'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Kadın hakları konusunda iki yüzlü davranıyorlar         
10:37
Ölümü göze alarak kumar oynadılar! Trafonun bitişiğindeki kaçak kahvede 9 kişi yakalandı Ölümü göze alarak kumar oynadılar! Trafonun bitişiğindeki kaçak kahvede 9 kişi yakalandı         
09:56
Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi         
09:51
Para istediği genci sırtından bıçakladı, ifadesiyle pes dedirtti: Kimse bana küfredip aşağılayamaz Para istediği genci sırtından bıçakladı, ifadesiyle pes dedirtti: Kimse bana küfredip aşağılayamaz         
09:25
Her geçen gün hayatı biraz daha zorlaşıyor! 280 kiloya ulaşan Aydın'ın tek bir hayali var Her geçen gün hayatı biraz daha zorlaşıyor! 280 kiloya ulaşan Aydın'ın tek bir hayali var         
08:39
Rusya değil Türkiye! 65 yaşındaki aşçı, dondurucu soğukta buzu kırıp suya girdi Rusya değil Türkiye! 65 yaşındaki aşçı, dondurucu soğukta buzu kırıp suya girdi         
08:12
Kazada aracı perte çıkan Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı Kazada aracı perte çıkan Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı         
07:44
Mutasyona uğramış koronavirüse yakalanan hastalardan biri Balıkesir'de, ikisi Gaziantep'te karantinaya alındı Mutasyona uğramış koronavirüse yakalanan hastalardan biri Balıkesir'de, ikisi Gaziantep'te karantinaya alındı         
22:41
Mehmet Ali Erbil'in yılbaşı paylaşımı sevenlerini üzdü! Şömine başında dertlendi Mehmet Ali Erbil'in yılbaşı paylaşımı sevenlerini üzdü! Şömine başında dertlendi         
21:27
Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti         
19:25
Roma'da havai fişekler yüzünden yüzlerce kuş öldü Roma'da havai fişekler yüzünden yüzlerce kuş öldü         
18:45
Bu acının tarifi yok! İlkokul müdürü, 16 gün içinde tüm ailesini kaybetti Bu acının tarifi yok! İlkokul müdürü, 16 gün içinde tüm ailesini kaybetti         
18:44
Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı         
18:04
Milyoner'de ünlü şarkıcıya sorulan 60 bin TL değerindeki futbol sorusu geceye damga vurdu Milyoner'de ünlü şarkıcıya sorulan 60 bin TL değerindeki futbol sorusu geceye damga vurdu         
17:08
Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim         
17:05
'Bir yerden aşağı atlamam, atmışlardır' diyen Feyza Nur Saydam, 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi 'Bir yerden aşağı atlamam, atmışlardır' diyen Feyza Nur Saydam, 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi         
17:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2021 11:11:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İpekyolu Kaymakamlığı evi yanan Yavuz ailesine yardım eli uzattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei