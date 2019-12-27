İpekyolu Kevenli ADEM kursiyerleri tarihi Van evlerini ve Van müzesini gezdi - Son Dakika

Van merkez İpekyolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde faaliyet yürüten Kevenli Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri Van Evleri ve Van Müzesi'ni ziyaret etti.



İpekyolu Kaymakamlığı SYDV bünyesinde faaliyet yürüten ADEM'de eğitim gören kursiyerler, Van Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığı'nın ulaşım desteği ile Tuşba Belediyesi tarafından yapılan Tarihi Van Evlerini, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü Olgunlaşma Enstitüsü'nü ve Van Kalesi yanında bulunan Van Müzesini gezdi. Kevenli ADEM 3 Koordinatörü Esma Uludağ öncülüğünde düzenlenen kültür gezisine eğitmenler Ayşe Şahinoğlu, Mesude Bezir, Çiğdem Kiyat, Taciser Çiftçi, Hülya Bayraktutan, Songül Işık ve 65 kursiyer katıldı.



Esma Uludağ, "Kursiyerlerimizin Van hakkında daha çok bilgi sahibi olmasını istiyoruz"



Kursiyerlerin el becerileri yanında kültürel faaliyetler ile daha da sosyalleşmelerine destek vermek istediklerini belirten Kevenli ADEM 3 Koordinatörü Esma Uludağ, "Amacımız kursiyerlerimize el becerileri kazandırmanın yanında sosyalleşmelerini de sağlamak. Bu nedenle Van'ın tarihi ve kültürel geçmişi ile bugün geldiği noktanın kursiyerlerimiz tarafından bilinerek, geleceğe daha güvenli bir şekilde hazırlanmalarına destek olmak istiyoruz. Kursiyerlerimiz ve çocuklarından oluşan 65 kişilik bir grupla Tuşba Belediyesi tarafından Kalecik'te yapılan Tarihi Van Evleri'ni ziyaret ettik. Yine orada Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan Olgunlaşma Enstitüsü'nü de tanıma ve görme fırsatımız oldu. Van Evleri'nde atalarımızın yaşadığı ortamlara, Olgunlaşma Enstitüsü'nde ise tarih boyu oluşan kültürümüzün ayağa kaldırılarak günümüz insanı ile nasıl buluşturulduğuna tanıklık ettik. Devamında Van Kalesi yanında bulunan Van Müzesi'ni ziyaret ettik. Müzede de binlerce yıl öncesinden bugüne kadar oluşturulan tarih koridorunda anlamlı ve etkileyici bir yolculuk yaptık. Kursiyerlerimiz ve çocukları çok etkilendi. Böylece kursiyerlerimizi ve çocuklarını tarih ve kültürümüzle buluşturmuş olduk. Onlar da görüp yaşadıkları bu güzellikleri çevresine anlatarak güzelliklerin yayılmasını sağlayacak. Kursiyerlerimiz daha önce görmedikleri yerleri gördükçe, kendilerini adeta bir turla başka şehirde ziyaretler yapıyormuş duygusunu hissetti. Bu etkinliğimize ulaşım desteği veren Van Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığı ile Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.



Muzaffer Aktuğ, "Van'ı ve tarihini önce Vanlılar tanımalı ve tanıtmalı"



Van Müzesi'ni öncelikle Van'da yaşayan herkesin ziyaret etmesini istediklerini belirten Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, "Van'da ve bölgede yaşayan herkesin 10 binlerce yıl öncesinden bugüne kadar neler yaşandığını bilmesi, bölgenin tarihi ve kültürel geçmişini öğrenmesi, bugünün kıymetini anlamak ve geleceğe sağlıklı hazırlanabilmek için büyük bir öneme sahip. Van Müzesi de bu açıdan zengin bir tarih yolcuğu yapabileceğimiz önemli bir merkez. Tarihimizin ve müzemizin tanıtılması için Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız protokol çerçevesinde öğrencilerimiz belirli bir program çerçevesinde müzemizi ziyaret ediyor. Aile destek merkezlerimiz de bu açıdan önemli hizmet üreten kuruluşlarımız. Yapılan bu tür ziyaret programlarını her zaman destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz. Kevenli Aile Destek Merkezi'nden hizmet alan kursiyerler ve çocuklarından oluşan 65 kişilik bir grubun müzemizi ziyaret etmesinden dolayı büyük bir memnuniyet duyduk. Van halkının hizmetinde olmayı sürdürüyoruz" dedi.



"Van evleri bahçesindeki maketler çocukların dikkatini çekti"



Kalecik'te Tuşba Belediyesi tarafından yapılan Tarihi Van Evleri'ni gezen kursiyerler ve çocuklar, bahçede yapılan yöresel kıyafetli maketlerin yanında hatıra fotoğraf çektirdi. Özellikle çocukların çok dikkatini çeken maketler, Van yöresinde geçmişte yaşanmış hayatı yansıtması açısından büyük bir önem taşıyor. Tarihi Van Evleri'ni gezen kursiyerler, büyüklerinden dinledikleri hayatı deneyimlenin heyecanını yaşadı.



"Olgunlaşma enstitüsü Van kültürünü ayağa kaldırıyor"



Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2019 yılında kurulan Van Olgunlaşma Enstitüsü Van yöresinin kültürünü ayağa kaldırmak için önemli bir çalışma yürütüyor. Anlatılan hikayelerin ve kültürün izini sürerek, köylerde, ilçelerde, yaşlıların sandıklarında, kıyıda köşede bulunan kıyafet ve eşyaların fotoğrafını çekerek arşivliyor. Arşivine aldığı eşyaları ve motifleri üreterek, tarihi kültürü günümüz insanı ile buluşturup geleceğe taşınması için önemli bir çalışma yürütüyor. Olgunlaşma Enstitüsü'ne yapılan bu ziyaret Kevenli ADEM 3 kursiyerlerinin büyük beğenisini kazandı.



"Taş konak kursiyerlere çay ikram etti"



Tuşba Belediyesi tarafından Kalecik'te yapılan Tarihi Van Evleri yerleşkesi içerisinde tarihi konseptte yer alan Taş Konak, Van Evlerini ve Olgunlaşma Enstitüsü'nü gezen Kevenli ADEM 3 kursiyerlerine çay ikram etti. Kursiyerlerin kültür yolculuğundan etkilenen Taş Konak işletmesi yetkilileri, ziyarete çay ikramı ile destek oldu. Yapılan ikramdan ve kendilerine verilen değerden memnun olan kursiyerler işletme yetkililerine teşekkür etti.



"Van müzesi kursiyerleri çok şaşırttı"



Van İl Kültür Müdürlüğünün desteği ile rehber öncülüğünde Van Müzesi'ni gezen Kevenli ADEM 3 kursiyerleri hayranlıkla gördükleri eserler ve sunumlar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Eski Van Müzesi'ni bilen kursiyerler "Böyle bir müzenin varlığından haberdar değildik. Bu kadar büyük ve harika bir müze beklemiyorduk. Bizim bildiğimiz ve yıllar önce gittiğimiz eski müze küçük bir yerdi. Orada da sadece üzerinde yazılar olan taşlar vardı, ilgimizi hiç çekmemişti. Yeni Van Müzesi muhteşem hazırlanmış, içeride gezerken heyecan dolu zaman geçirdik. Ayrıca bilmediğimiz birçok tarihi konuyu da öğrendik. Hem bizim hem de çocuklarımızın doğduğu, yaşadığı şehrin tarihini ve kültürünü tanıması büyük bir fırsat oldu" dedi.



Kursiyerler, "Van'ın muhteşem yerleri var"



Kevenli ADEM 3 tarafından düzenlenen küçük bir kültür turuna katılan kursiyerler, " Van'da doğup büyüdük, daha önce hiç görmediğimiz yerleri gördük. Van sadece yaşadığımız mahalleden veya Cumhuriyet ve Maraş Caddelerinden ibaret değilmiş. Van'ın gezilip görülecek muhteşem yerleri olduğunu anladık. Bize adeta başka bir şehirde kültür turuna katılmış gibi güzel bir ziyaret turu hazırlayan ADEM Koordinatörümüz ve eğitmenlerimize, destek veren kurum ve kuruluşlara, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - VAN