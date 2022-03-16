İpekyolu Spor Merkezi'nin proje çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
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İpekyolu Spor Merkezi'nin proje çalışmaları tamamlandı

16.03.2022 13:53
İpekyolu Spor Merkezi'nin proje çalışmaları tamamlandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde yapılacak spor merkezinin proje çalışmaları tamamlandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde yapılacak spor merkezinin proje çalışmaları tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali Mithatbey Mahallesi'nde yapılacak merkezde, birçok dalda başarılı sporcuların yetiştirilmesi hedefleniyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, ülkeyi olimpiyatlarda, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında başarıyla temsil edecek sporcuların yetiştirileceği İpekyolu Spor Merkezi'nin proje çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Kente değer katacak dev projenin bölgenin en büyük spor kompleksi olacağını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı olan gençlerle birlikte geleceğe güvenle bakan bir spor anlayışla hareket ediyoruz. Bu anlayışın bir sonucu olarak geniş kitlelerin spor yaptığı bir dönem başladı. İpekyolu Spor Merkezini hayata geçirirken tesisleşmede de önemli yatırımlar gerçekleştirdik. İlçemizin farklı noktalarına semt spor sahaları inşa ettik. Kadınlara yönelik hizmet veren kapalı spor salonlarının bir kısmı şu anda faaliyette. Çok yakında birini daha hizmete açıyoruz." dedi.

İlçenin muhtelif mahallelerinde 25 yeni semt sahası yapmak için alt yapı çalışmalarına başladıklarını ifade eden Aydın, "Bu yatırımlarla yetenekli çocuklar ve gençler İpekyolu Spor Merkezi'nde dünya standartlarında bir sporcu haline gelecek." dedi.

İpekyolu Spor Merkezi'nin proje çalışmaları tamamlandı
İpekyolu Spor Merkezi'nin proje çalışmaları tamamlandı
İpekyolu Spor Merkezi'nin proje çalışmaları tamamlandı
İpekyolu Spor Merkezi'nin proje çalışmaları tamamlandı

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İpekyolu Spor Merkezi'nin proje çalışmaları tamamlandı - Son Dakika


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