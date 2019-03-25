Son Dakika Haberleri: İpekyolu'nda 112 Acil Servisi Hizmete Açıldı

İpekyolu'nda 112 Acil Servisi Hizmete Açıldı

32 dakika önce

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu ek binasında 112 Acil Servisi hizmete açıldı.

İpekyolu'nda 112 Acil Servisi Hizmete Açıldı, System.String[]
Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu ek binasında 112 Acil Servisi hizmete açıldı.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak, hastane binasında yaptığı açıklamada, hastanede birinci düzey acil servis hizmeti vermeye başladıklarını söyledi.

Kentte dört ayrı noktada acil servis hizmeti verdiklerini anlatan Parlak, "Vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak için sayın valimizin talimatlarıyla ek binada acil servisini açtık. Vatandaşlarımıza iki ayrı polikliniğimiz ile hizmet vereceğiz. Burada 330 metrekare alanda 16 yatakla hizmet sunacağız. Acil ve cerrahi durumlarda vatandaşlarımızın ana binaya gelmelerini, ayakta tedavi gerektirecek durumlarda da burayı kullanmalarını istiyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:34 Kaynak: AA

Van, Acil Servis, İpekyolu, Güncel
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