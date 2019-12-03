İpekyolu'nda 3 Aralık Dünya Engeliler Günü programı

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir program düzenledi.



Engelsiz Kafe'de düzenlenen programa İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü İpekyolu Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nden ve diğer rehabilitasyon merkezlerinden gelen özel gereksinimli bireyler ve aileleri katıldı. Sıcak bir ortamda gerçekleşen kahvaltı programında Başkan Vekili Aslan, özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle yakından ilgilenerek, bir süre sohbet etti.



Engelsiz Müzik Grubu'nun da sahne aldığı programda konuşan Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, sevginin hiçbir engel tanımayacağını belirterek, "Bugün burada bu kahvaltıda sizlerle bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. O kadar güzelsiniz ki sizlerle vakit geçirdiğim için çok memnun oldum. İnanın hiçbiriniz engelli değilsiniz. Sizler bizim için çok kıymetli ve önemlisiniz. Bilinsin ki hepimizde birer engelli adayıyız ve sizlerden hiçbir farkımız yok. Her şey gönlünüzce olsun. Hep mutlu olun" dedi.



Engelsiz bir yaşam için zihinlerimizden ve hayatımızdan engellerin kaldırılması dileğinde bulunan Başkan Vekili Aslan, özel gereksinimli bireylere ve ailelerine çeşitli hediyeler verdi.



Katılımcılar da, program için Başkan Vekili Aslan'a ve İpekyolu Belediyesine teşekkürlerini sundu. - VAN