Son Dakika Haberleri: İpekyolu'nda 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü etkinliği
Son Dakika Güncel İpekyolu'nda 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü etkinliği - Son Dakika

İpekyolu'nda 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü etkinliği

6 saat önce

Van'ın İpekyolu Belediyesi, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenledi.

İpekyolu'nda 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü etkinliği, System.String[]

Van'ın İpekyolu Belediyesi, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenledi.


Belediyenin konferans salonunda düzenlenen etkinliğe İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı Murtaza Kamar, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Dr. Semra Gümüş ve belediyede hizmet veren kadın personeller katıldı. Etkinlikte konuşan Sinan Aslan, kadınların toplum yaşantısının her alanında yer almasını bilen ve toplumun mimarları olduğuna değinerek; toplumun gelişmesi, değişmesi noktasında çok önemli bir rol aldığına işaret ederek, "Kadınlar, dünyanın en kıymetli varlıklarıdır. Kıymetinizin farkında olun. Kadınlarımızın hayatın her alanında etkin ve aktif rol almalarını istiyor ve kadın personel istihdamına önem veriyoruz. Sizlerden çocuklarımıza, kardeşlerimize her alanda örnek bireyler olmanız için çaba göstermenizi bekliyorum. Bugün burada sizlerle bir arada olmamıza sebep olan 5 Aralık Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutluyor, her zaman yanınızda olduğumu belirtmek istiyorum" dedi


Etkinlik, çay ve pasta ikramının ardından sona erdi. - VAN

Kadın Hakları Günü, İpekyolu, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:07 Kaynak: İHA
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