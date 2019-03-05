Son Dakika Haberleri: İpekyolu'nda '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' Etkinliği

İpekyolu'nda '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' Etkinliği

1 saat önce

Van'ın İpekyolu Belediyesine bağlı Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

İpekyolu'nda '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' Etkinliği, System.String[]
Van'ın İpekyolu Belediyesine bağlı Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

Kent Park Kafede düzenlenen kutlama programında konuşan ADEM Koordinatörü Çiğdem Saypak, kadının tüm medeniyetler boyunca ayrı alanlarda üretkenlik gösterdiğini ifade ederek, bugünün kutlanmasına vesile olanın da yine kadınlar olduğunu söyledi. Kadınlar Günü'nün ilk kez 19 Mart 1911 yılında kutlandığını dile getiren Saypak, "Kadının günü, bir gün olamaz. Kadının emeğini bir güne sığdırmak, kadına bir ödül değildir. Kadın annedir ve toplumun sürekliliği adına en önemli faktördür. Bu faktörün güçlü olması, ayaklarının üzerinde durması, ailesinin, çevresinin ya da toplumun daha güçlü bağlarla birbirine bağlı olması demektir. Bu bağlamda ADEM kadın gücüne en güzel örnektir" dedi.

Yılın kadınlarına ödül verilmesi ile devam eden program, ikramlarla sona erdi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:00 Kaynak: İHA

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