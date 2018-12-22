Son Dakika Haberleri: İpekyolu'nda Açılan "Kent Park"

İpekyolu'nda Açılan "Kent Park"

2 saat önce

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından hizmete açılan "Kent Park" kış aylarında ziyaretçi akınına uğruyor.

İpekyolu'nda Açılan
Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından hizmete açılan "Kent Park" kış aylarında ziyaretçi akınına uğruyor.

İpekyolu Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, park içerisinde bulunan "Kent Kafe" hizmete yeni girmesine rağmen vatandaşların uğrak yeri haline geldi.

Her kesime hitap edebilen konsepti ve günün her saatinde hizmette olan kafe, değişik zevk ve beğenilere hitap edebilen zengin yemek menüsünün yanı sıra dünyanın farklı yörelerinin kahve lezzetleri ile geleneksel içecekleriyle ziyaretçilerinin gözde oldu.

Kent Park bünyesindeki İpekyolu Halk Kütüphanesi ise verdiği ücretsiz hizmeti ile çocuk, genç ve yetişkinler tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor. Kütüphane, zengin kitap arşivi ile gün boyunca ziyaretçilerini ağırlıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:15 Kaynak: AA

Van, İpekyolu, Güncel
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