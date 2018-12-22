İpekyolu'nda Açılan "Kent Park"
2 saat önce
Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından hizmete açılan "Kent Park" kış aylarında ziyaretçi akınına uğruyor.
Van
'ın İpekyolu
Belediyesi tarafından hizmete açılan "Kent Park" kış aylarında ziyaretçi akınına uğruyor.
İpekyolu Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, park içerisinde bulunan "Kent Kafe" hizmete yeni girmesine rağmen vatandaşların uğrak yeri haline geldi.
Her kesime hitap edebilen konsepti ve günün her saatinde hizmette olan kafe, değişik zevk ve beğenilere hitap edebilen zengin yemek menüsünün yanı sıra dünyanın farklı yörelerinin kahve lezzetleri ile geleneksel içecekleriyle ziyaretçilerinin gözde oldu.
Kent Park bünyesindeki İpekyolu Halk Kütüphanesi ise verdiği ücretsiz hizmeti ile çocuk, genç ve yetişkinler tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor. Kütüphane, zengin kitap arşivi ile gün boyunca ziyaretçilerini ağırlıyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:15 Kaynak: AA
Aç Kalan Kurt Sürüsü Köye İndi Atlara Saldırdı
Bodrum Sokaklarında Gezen Dev İguanayı Gören Vatandaşlar Şaşkına Döndü
Nehirde Sular Çekildi, Oksijensiz Kalan Balıkları Gören Vatandaşlar Akın Etti
Erdoğan'ın Makam Aracında Vatandaş İle Sohbeti Sosyal Medyada Gündem Oldu