İpekyolu'nda ahır ve metruk yapıların yıkımı sürüyor - Son Dakika

İpekyolu'nda ahır ve metruk yapıların yıkımı sürüyor

İpekyolu'nda ahır ve metruk yapıların yıkımı sürüyor Van'ın İpekyolu Belediyesi, ilçede tehlike oluşturan, çevreye ve doğaya zarar veren ve görüntü kirliliğine neden olan ahır ve metruk yapıların yıkımını sürdürüyor.

İpekyolu'nda ahır ve metruk yapıların yıkımı sürüyor

VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi, ilçede tehlike oluşturan, çevreye ve doğaya zarar veren ve görüntü kirliliğine neden olan ahır ve metruk yapıların yıkımını sürdürüyor.

Özellikle Van Gölü kıyısına yakın yerleşim yerlerindeki ahırlar; gölü, Van Kalesi mesire alanını ve eski Van şehrini kirlettiği, çevreye kötü kokular yaydığı gerekçesiyle kentteki STK'lar, gazeteciler ve vatandaşlar tarafından geçmiş zamanda birçok kez eleştirilmişti. Vatandaşlar da ilgili kurumlara bu ahırların yıktırılması, şehir dışına taşınması için dilekçeler vermişti. İpekyolu Belediyesi de 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 246. Maddesi ve belediye meclisi tarafından alınan karara istinaden ahır yıkımlarını gerçekleştirmeye başladı. Belediye ekipleri yine şehir estetiğini olumsuz etkileyen, tehlike oluşturan ve görüntü kirliliğine neden olan metruk yapıların yıkımını da mart ayından itibaren sürdürüyor.

Ahır ve metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Belediye Yapı Kontrol, Çevre Koruma ve Zabıta müdürlükleri ekiplerince gerekli çevre güvenlik önlemi alındıktan sonra İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın vatandaşlarla, besicilerle yoğun ikna çalışmaları sonrası ilk ahır yıkımı 14 Haziran'da gerçekleştirilmişti. Daha sonra besicilerden gelen talep üzerine araya Kurban Bayramı'nın da girmesiyle 10 Ağustos'a kadar yıkım işlemlerine ara verilmişti. O tarihten bu yana belediye tarafından ilçeye bağlı Buzhane ve Yalı mahallelerinde 107'inci ahırın yıkımı gerçekleştirildi. Belediye ekipleri ahır yıkımlarının yanı sıra kent estetiğine yakışmayan, farklı amaçlarla kullanılan, çökme tehlikesi bulunan metruk yapı yıkımını da büyük bir kararlıkla sürdürüyor. İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri; valilik, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden gelen talepler üzerine ilçenin birçok yerinde metruk halde bulunan yapıların yıkımını gerçekleştiriyor. Ekipler tarafından mart ayından itibaren 259'uncu metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi.

"Van Gölü'ne, yeşile, çevreye sahip çıkmak hepimizin görevidir'

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçe merkezindeki ahırların ve metruk yapıların yıkımının kent estetiği, çevre ve sağlık açısından elzem olduğunu belirterek, "Bu yıkımları kanunlara ve belli bir programa göre gerçekleştiriyoruz. Yıkımları yapmadan önce gerek mülk sahiplerine gerekse besicilere gerekli süreleri tanıdık. Vatandaşlarımızın, besicilerimizin çoğu duyarlı davranıyor. Kentimizin güzelleşmesi için elimizden geleni yapacağız. Van Gölü'ne, yeşile, çevreye ve ilçemize sahip çıkmak, bu ilçeyi her yönüyle yaşanılabilir bir hale getirmek hepimizin görevidir" dedi.

İpekyolu'nda ahır ve metruk yapıların yıkımı sürüyor
İpekyolu'nda ahır ve metruk yapıların yıkımı sürüyor
İpekyolu'nda ahır ve metruk yapıların yıkımı sürüyor
İpekyolu'nda ahır ve metruk yapıların yıkımı sürüyor

Van Gölü, İpekyolu, Ahır, Van, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 13:23 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İpekyolu'nda ahır ve metruk yapıların yıkımı sürüyor - Son Dakika

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