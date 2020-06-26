İpekyolu'nda ahır yıkımları sürüyor - Son Dakika

İpekyolu'nda ahır yıkımları sürüyor

İpekyolu'nda ahır yıkımları sürüyor Van'ın İpekyolu Belediyesi, daha yaşanılabilir bir kent oluşturma hedefleri doğrultusunda ahır yıkımlarını kararlılıkla sürdürüyor.

İpekyolu'nda ahır yıkımları sürüyor

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VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi, daha yaşanılabilir bir kent oluşturma hedefleri doğrultusunda ahır yıkımlarını kararlılıkla sürdürüyor.

Daha güzel, yaşanılır ve temiz bir çevre oluşturma çalışmaları kapsamında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü başta olmak üzere konu ile ilgili Yapı Kontrol Müdürlüğünün denetimleri sonrası özellikle Van Gölü'ne yakın mahallelerden olan Buzhane Mahallesi'nde ilk etapta tespiti yapılan 110 kaçak hayvan barınağının yıkım işlemleri kararlılıkla devam ediyor. Daha modern, yaşanılabilir bir kent yaratma çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren İpekyolu Belediyesi, yıllardan bu yana kangrenleşen ve tüm şehrin sorunu haline gelen kaçak ahırların şehir dışına aktarılması çalışmalarına da hız kattı. Bu çalışmalar kapsamında; Yalı ve Buzhane mahallelerinde tespitleri yapılan ve halk sağlığını tehdit eden 110 kaçak işletmenin ahır ve ağılcılık faaliyetlerini sonlandırması için gerekli hukuki tebligatlar yapıldı. Aynı zamanda Yalı ve Buzhane mahallelerinde altyapı sorunu olan bazı ahır giderlerinde kanalizasyon olmadığı için direkt dereye akıtılan katı ve sıvı atıklar, eşsiz bir doğaya sahip olan Van Gölü'nün kirlenmesine sebep oluyor.

"Çevreye duyarlı belediyecilik hizmetlerimiz hız kesmeden sürecek"

Şehir merkezinde kalan hayvancılık işletmelerinin çevreye yaydıkları kötü koku, görüntü kirliliği ve hastalık etkenlerinin yanı sıra ciddi anlamda çevre kirliliğine sebep olduğunu belirten İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, "Daha önce Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında toplanan kurul, kentteki ahırların şehir dışına taşınmasına yönelik karar almıştı. Bu kapsamda önceliği Van Gölü'ne yakın Buzhane ve Yalı mahallelerinde bulunan ahırlardan başlayarak, ilçe sınırlarımızdaki tüm ahırları en geç 10 Ağustos 2020 tarihe kadar kaldırmayı planlıyoruz. Ön görülen sürenin dolmasından önce ahırlarını yıkmak isteyen vatandaşların yıkım işlemlerini belediye olarak biz gerçekleştireceğiz. Bahse konu sürenin dolmasının ardından kesinlikle ve kesinlikle merkezde bulunan ahırlara müsaade etmeyeceğiz. Ayrıca İmar Mevzuatı ve Çevre Kanunu kapsamında yasal süreç işletilerek verilen sürenin bitmesine rağmen hala ahırların kaldırılmaması durumunda ilgili mevzuat çerçevesinde yasal müeyyide uygulanarak söz konusu ahırların yıkılması ve yıkım bedelinin ilgili şahıslardan alınacağını da buradan ifade etmek istiyorum. Buzhane Mahallesi'nde yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde şu ana kadar 49 ahır sahibi kendi rızaları ile ahırlarının yıkılması için belediyemize müracaat etti. Planlanan program dahilinde bahse konu ahırların yıkım işlemlerini sürdürüyoruz. Bu konudaki tutumumuz çok net. Bu sebeple hayvancılık ve besicilik yapan vatandaşlarımıza buradan seslenerek, 10 Ağustos tarihinden önce yapılacak müracaatlarda kendilerine yıkım ve enkaz kaldırma konusunda ücretsiz desteğimiz sürecek. 10 Ağustos 2020 tarihinden sonra kaçak yapı cezası ve yıkım bedeli yüzde 20 faizle vatandaştan tahsil edilecek" dedi.

Vatandaşların sağlıklı ve güzel bir çevrede yaşamasına yönelik çalışmaların aralıksız bir şekilde süreceğini belirten Aslan, yapacakları çalışmalara da destek verilmesini istedi.

İpekyolu, Van Gölü, Van, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 16:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İpekyolu'nda ahır yıkımları sürüyor - Son Dakika

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