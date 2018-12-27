Son Dakika Haberleri: İpekyolu'nda "Beni Affet Anne" Oyunu Sahnelendi

İpekyolu'nda "Beni Affet Anne" Oyunu Sahnelendi

59 dakika önce

Van'ın İpekyolu Belediyesi, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında "Beni Affet Anne" tiyatro oyununu gençlerle buluşturdu.

İpekyolu'nda
Van'ın İpekyolu Belediyesi, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında "Beni Affet Anne" tiyatro oyununu gençlerle buluşturdu.

Onur Yenidünya'nın yazıp yönettiği, Tuncay Kaynak, Yasin Turan, Erkan Ünal ve Batuhan Ertan gibi usta isimlerin rol aldığı oyun, Berivan Kültür ve Sanat Merkezi'nde iki seans olarak sahnelendi. Çocuk yaşta trafik kazasında annesini kaybetmiş bir gencin uyuşturucu madde kullanmaya başlaması; babası, çevresi ve arkadaşlarıyla olan ilişkilerinin, uyuşturucu maddelerin zararları ile paralel olarak yansıtıldığı oyun, izleyicilerden tam not aldı. Aile içi sorunların da derinlemesine ele alındığı tiyatro oyununda uyuşturucu ve madde bağımlılığının zararlarının yanı sıra aile içi birlik ve beraberliğin önemi vurgulandı.

İpekyolu Belediyesinin çocuk ve gençlerin kültürel-sosyal gelişimlerine yönelik düzenlediği hizmetlerin aralıksız olarak devam edeceği bildirildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:57 Kaynak: İHA

Van, Beni Affet, İpekyolu, Güncel
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