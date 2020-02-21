İpekyolu'nda camiler gül kokuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İpekyolu'nda camiler gül kokuyor - Son Dakika

İpekyolu'nda camiler gül kokuyor

6 saat önce

Van'ın İpekyolu Belediyesi, "Camiler Gül Koksun" projesi kapsamında ilçe sınırlarında bulunan camileri ibadete hazırlıyor.

İpekyolu'nda camiler gül kokuyor, System.String[]

Van'ın İpekyolu Belediyesi, "Camiler Gül Koksun" projesi kapsamında ilçe sınırlarında bulunan camileri ibadete hazırlıyor.


İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü koordinesinde çalışan mobil temizlik ekipleri, Cuma namazı öncesi vatandaşların temiz ve ferah bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri için ilçe sınırlarındaki camilerde temizlik yapıp, gül kokusu sıkarak ibadete hazır hale getirdi.


İpekyolu Belediyesi ekiplerinin vatandaşların temiz ve ferah bir ortamda ibadet edebilmeleri için ilçe sınırlarında bulunan tüm cami ve ibadethaneleri gezerek bu tür faaliyetlerine devam edeceği belirtildi. - VAN

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:38 Kaynak: İHA
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