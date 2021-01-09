İpekyolu'nda fırınlar ve unlu mamulleri işletmeleri denetlendi - Son Dakika

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde fırın ve unlu mamul işletmelerinin kendi alanları dışında ürün satışı yapıp yapmadığı denetlenirken, yönetmeliğe aykırı faaliyet yürüten işletmeler uyarıldı.

İpekyolu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Hijyen Denetim Şefliği tarafından ilçedeki işletmelerde yapılan hijyen, ruhsat, tağşiş ve gramaj gibi rutin denetimlerin yanı sıra Fırın ve Unlu Mamul işletmelerinin, kendi faaliyet alanları dışında ürün satışı yapıp yapmadığına yönelik denetim gerçekleştirildi. Özellikle kahvehane ve fırınlarda kahvaltılık ürün satılmaması konusunda uyarılarda bulunan ekipler, ürün satışının devam etmesi halinde iş yerlerine ciddi cezalar verileceğini açıkladı.

"Denetimler aralıksız yürütülecek"

İpekyolu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmenlik gereğince ruhsat faaliyetine aykırı faaliyette bulunan işyeri ile ilgili denetim çalışmalarımız tüm iş kolları için aralıksız yürütülemeye devam edecek. Yapılan uyarılara ve mevzuata uymayan işyerlerine idari para cezası ve gerekirse ruhsat iptali yaptırımları uygulanacak" denildi. - VAN