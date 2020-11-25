İpekyolu'nda gökyüzüne turuncu balonlar bırakıldı - Son Dakika

VAN (İHA) – Van'ın İpekyolu Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Maraş Caddesi üzerinde bulunan Kent Park'ta kadına yönelik şiddete dikkati çekmek ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla 'Kadına Şiddete Sıfır Tolerans' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın yanı sıra İpekyolu Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve kadın personeller katıldı. Etkinlik programı dahilinde vatandaşlara turuncu maske, çanta, anahtarlık ve fular dağıtılırken, Sinan Aslan ve birim müdürleri de alandaki stantları gezerek, kadın personellerle fotoğraf çektirdi. Ayrıca Başkan Vekili Aslan, her türlü şiddetin son bulduğu günler dileyerek gökyüzüne turuncu balon bırakarak, dilek ağacına da kadınlarla ilgili özlü sözlerin olduğu dövizleri astı.

"Bugünün takvimden çıkarılmasını umut ediyorum"

Etkinlikte bir konuşma yapan Sinan Aslan, "Bugün sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Burada bulunan birçoğunuz anne veya anne adayıdır. Çocuklarınızı iyi yetiştirin. Biz farkındalık etkinliği de yapsak, aktivitelerde yapsak, ne yaparsak yapalım bazı şeylerin önüne maalesef geçemiyoruz. Ama iyi model olan anne ve babalar sorunun en temel çözümüdür. Bence şiddete karşı en önemli çözüm yöntemi çocukluktan başlayan eğitimlerle kadının öneminin vurgulanabilmesi ve çocuklarımızın da bunu özümseyebilmesidir. Bugünün takvimden çıkarılmasını umut ediyor, programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum" dedi.

"Kadına yönelik şiddet en önemli insan hakları ihlallerindendir"

Kadına yönelik şiddetin en önemli insan hakları ihlallerinden olduğunu ifade eden Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Nesibe Yılmaz da, kadınların bugün ve her gün daha güvenli bir dünyada insan onuruna yakışır, şiddetten uzak ve eşit bir hayat hak ettiğini söyledi. - VAN