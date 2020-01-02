İpekyolu'nda günlük 450 ton çöp toplanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İpekyolu'nda günlük 450 ton çöp toplanıyor - Son Dakika

İpekyolu'nda günlük 450 ton çöp toplanıyor

6 saat önce

Van'ın İpekyolu Belediyesi, ilçe genelinde 70 araç ve 350 personelle 5 bin noktada günlük 450 ton civarında çöp ve katı atık topluyor.

İpekyolu'nda günlük 450 ton çöp toplanıyor, System.String[]

Van'ın İpekyolu Belediyesi, ilçe genelinde 70 araç ve 350 personelle 5 bin noktada günlük 450 ton civarında çöp ve katı atık topluyor.


İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, beraberindeki İl Defterdarı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Murtaza Kamar ile Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya geldi. Başkan Vekili Aslan, İpekyolu Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Garaj Amirliğinde çalışan personellerin yeni yılını tebrik edip bir süre sohbet ederek, taleplerini ve ihtiyaçlarını dinledi. Daha sonra çalışan personellere hitaben konuşan Başkan Vekili Aslan, "İpekyolu Belediyesi olarak halk ve çevre temizliğine büyük önem veriyoruz. Şehrin en büyük temizlik yükü İpekyolu'nda, inşallah ekibimizle birlikte hiçbir şikayete mahal vermeden bu işin üstesinden geleceğiz. Vatanını en çok seven insan, işini en iyi icra eden insandır şiarıyla işlerimizi takip edeceğiz. Zaman zaman sizlerle beraber olacağız. Hep birlikte 'Biz' duygusuyla ilçemize hizmet ediyoruz. Daha temiz, daha sağlıklı bir İpekyolu için çalışmalarımız her zaman devam edecek. Burada sizlerle olmaktan son derece mutlu oldum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.


Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Volkan Avcı ise, ilçe genelinde yapılan temizlik çalışmaları hakkında Başkan Vekili Aslan'a bilgiler verdi. Bu yıldan itibaren İpekyolu sınırı içinde bulunan 24 caddenin temizliğinin Büyükşehir Belediyesinden İpekyolu Belediyesine devredildiğini dile getiren Avcı, ilçe genelinde her gün 70 araç ve 350 personelle 5 bin noktada temizlik hizmetlerini sürdürdüklerini ve günlük 450 ton civarında çöp ve katı atık toplama işlemi gerçekleştirdiklerini ifade etti. - VAN

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 09:42 Kaynak: İHA
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