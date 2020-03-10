İpekyolu'nda ikinci muhtarlar toplantısı - Son Dakika
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İpekyolu'nda ikinci muhtarlar toplantısı

54 dakika önce

İpekyolu'nda ikinci muhtarlar toplantısı Van'ın İpekyolu Belediyesi, ikinci muhtarlar toplantısını merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Karagündüz Mahallesi'nde gerçekleşti.

İpekyolu'nda ikinci muhtarlar toplantısı

VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi, ikinci muhtarlar toplantısını merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Karagündüz Mahallesi'nde gerçekleşti.

Toplantıya İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hacı Mehmet Demir, belediye birim müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantı öncesinde İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü ve Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Dr. Semra Gümüş, korona virüsün (Covid-19) ne olduğu, korunma yollarının neler olduğu hakkında kısa bir bilgilendirmede bulundu.

Daha sonra toplantıda konuşan Başkan Vekili Aslan, İpekyolu'ndaki sorunların çözümü için sık sık muhtarlarla bir araya geldiklerini belirterek, "Birlikte hareket edip en yakın mahallemizden en uzak mahallemize kadar tüm hizmetleri götürmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarını bizlere ulaştırma konusunda muhtarlarımıza çok önemli görevler düşüyor. Bu hizmetlerimizi yaparken, muhtarlarımızla iletişim halinde olmak ve birlikte çalışmak çok önemlidir. Bildiğiniz üzere ilkini belediye binamızda gerçekleştirdiğimiz muhtarlar toplantımızı, bu kez kırsal mahallemizde gerçekleştirelim istedik. Böylelikle hem gelen talep ve ihtiyaçları yerinde dinleyip görme imkanımız oldu, hem de bu vesile ile sizleri de ziyaret etmiş olduk" dedi.

Muhtarlar ise söz alarak kendi mahalleleri ile ilgili taleplerini dile getirdiler. Başkan Vekili Aslan, taleplerin ilgili birim müdürleri tarafından yerine getirilmesi talimatını verdi. Toplantı, verilen öğle yemeğinin ardından sona erdi.

İpekyolu'nda ikinci muhtarlar toplantısı

İpekyolu, Jandarma, Van, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 07:23 Kaynak: İHA
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