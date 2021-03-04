İpekyolu'nda 'İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı' yapıldı - Son Dakika

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan başkanlığında "İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı" düzenlendi.

Belediyede gerçekleşen toplantıda; İpekyolu ilçesinin genelinde idarede birliğin sağlanması, kamu kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliğinin en iyi şekilde yerine getirilmesi, insan odaklı hizmet anlayışı, kamu hizmetlerinde etkinlik, tasarruf ve verimliliğin arttırılması, yürütülen işlerin genel olarak teftiş ve denetimlere hazır hale getirilmesi, kurumların genel iş yürütümünde dikkat etmesi gereken hususlar, kamu hizmetlerinin sunumunda temel esaslar ve vatandaşa sunulan hizmetin kalitesini arttırmak, var olan hizmetlerin iyileştirilmesi ve daha etkin hale getirilmesi için çalışanların işe giriş-çıkış saatleri, kılık-kıyafet düzeni, ödev ve sorumlulukları, resmi yazışma kuralları, kurumların güvenliği, bakım ve temizliği, sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri görüşüldü.

Kaymakam ve Belediye Başkanı Sinan Aslan başkanlığında gerçekleşen toplantıya; ilçe idare şube başkanları katılım sağladı. - VAN