İpekyolu'nda "kırmızı çizgi" uygulaması - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı tarafından yaya önceliğini vurgulamak amacıyla başlatılan uygulama kapsamında Van'ın İpekyolu ilçesinde de yaya geçitlerinde boyama ve kırmızı çizgi çekme çalışması gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yaya önceliğini vurgulamak amacıyla başlatılan uygulama kapsamında düzenlenen programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Şamil Görücü, İlçe Emniyet Müdürü Murat Fuçular, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Şipal, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Ali Şalem ile jandarma ve emniyet personeli katıldı. Program kapsamında İki Nisan Caddesi'nde bulunan bir okulun önündeki yaya geçidi kırmızı renkle boyandı. Ardından Kaymakam Aslan ve öğrenciler yaya geçidinden karşıdan karşıya geçti. Öğrenciler, "Sende bir yayasın", "Hak ver öncelik ver" ve "Önce yaya" yazılı dövizler taşıdı.

Son olarak sürücüler durdurularak etkinlikle ilgili bilgilendirme yapıldı ve araçlarında bulunan vatandaşlara çeşitli hediyeler verildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, "Bakanımız Süleyman Soylu'nun liderliğinde başlatılan 30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz uygulaması kapsamında bizde Van'ın en büyük ilçesi olan İpekyolu'nda öğrencilerimizle birlikte çizgilerimizi çektik. Yapılan çalışmalarla yaya önceliğine olan duyarlılığın her geçen gün arttığını görüyoruz, bu da bizi mutlu ediyor" dedi. - VAN