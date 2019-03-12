İpekyolu'nda "Meraklı Tilki ve Arkadaşları" Gösterisi

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından çocuklara yönelik holografik gösterisi kapsamında "Meraklı Tilki ve Arkadaşları" oyunu izletildi.

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından çocuklara yönelik holografik gösterisi kapsamında "Meraklı Tilki ve Arkadaşları" oyunu izletildi.



Engelsiz Yaşam Akademisi, Berivan Kültür Sanat Merkezi ve Erçek Yaşam Merkezinde 3 gün boyunca düzenlenen ve 5 seanstan oluşan gösteriyi yaklaşık bin çocuk izledi. Senaryosu pedagog denetiminde yazılan ve kendi kültürümüze, değerlerimize uygun öğeler barındıran "Meraklı Tilki ve Arkadaşları" gösterisi, çocuk gelişimine zararlı hiçbir kelime ya da sahne barındırmama özelliğine sahip.



Özel transparan perdesi sayesinde kurulduğu alanın arka kısmını da gösterebilen bir yapıda olan ve çocukların karakterleri bulundukları mekanda karşılarındaymış gibi gösteren holografik gösteri sisteminde, özel gösterim perdesinin arkasına kurulan fon ve yerleştirilen led ışıklarla, görüntünün derinlikli bir hal alması sağlanıyor. Böylece beyaz projeksiyon perdesinden kurtulan karakterleri izleyen çocuklar, etkileyici bir film ve etkinlik deneyimi yaşıyorlar. - VAN

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