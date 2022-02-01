Van'da karnesini getiren öğrenciler buz pistinde eğlendi - Son Dakika

Van'ın İpekyolu ilçesinde karnesini getiren öğrenciler, buz pistinde ücretsiz kaymanın keyfini yaşıyor.

İpekyolu belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İpek Park'ta bulunan buz pateni pisti, yarı yıl tatilinde bulunan öğrencileri ağırladı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın talimatı ile ay sonuna kadar ücretsiz hizmet verecek piste gelen öğrenciler doyasıya eğlendi.

Aydın, öğrencilere karne hediyesi olarak buz pateni pistinde kayma imkanı sunduklarını söyledi.

Programın ay sonuna kadar devam edeceğini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Bu süre içinde karnesini getiren her öğrencimizi bu imkanlardan faydalandıracağız. Sosyal Belediyecilik anlayışımızla şu ana kadar binlerce öğrencimiz bu aktiviteden ücretsiz faydalandı. Bir çok öğrenci ilk defa buz pistinde kayma deneyimini burada yaşadı. İpekyolu Belediyesi olarak bundan sonrada geleceğimiz olan çocuklarımız için sosyal aktivitelere devam edeceğiz."