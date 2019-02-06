İpekyolu'nda "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Etkinliği

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 81 ilde olduğu gibi 12.00-13.30 saatleri arasında Van'ın İpekyolu ilçesinde de etkinlik düzenledi.

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 81 ilde olduğu gibi 12.00-13.30 saatleri arasında Van'ın İpekyolu ilçesinde de etkinlik düzenledi.



Bu kapsamda İpekyolu ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, İpekyolu İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hacı Demir, ilçe müdürleri, Sevgili Öğretmenim Anaokulu öğrencileri ve vatandaşların katılımıyla '2019 yılı Yaya Öncelikli Trafik yılı' çerçevesindeki etkinliğe katıldılar. Burada bir konuşma yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, "Yaya geçitlerinde öncelik hayatın öncelik yayanın diyoruz. Yayalara yol verilmesi amacıyla bir farkındalık çalışması gerçekleştiriyoruz. 2019 trafik yılının ülkemize ve Van'ımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



"Yaya Öncelikli Trafik Kanunu" ile artık araç sürücülerinin, görevli veya trafik ışığı bulunmayan ancak işaret veya levhalarla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlaması, buralardan geçen veya geçmek üzere olan yayaya ilk geçiş hakkını vermesi zorunlu hale geldi. Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler ise 488 TL idari para cezası ile cezalandırılacak. Yaya öncelikli trafik sadece etkinlikle sınırlı kalmayacak, dezavantajlı grupların trafikte yaya olarak karşılaştıkları sorunlara dikkat çekilecek. Okul ve yaya geçitlerinde yatay ve dikey işaretleme eksiklikleri giderilecek. Okullarda 'yaya geçidi kullanımı ve yaya öncelikli trafik' eğitimleri verilecek. - VAN

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