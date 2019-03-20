Son Dakika Haberleri: İpekyolu'nda 'Sıfır Atık' Dönemi

İpekyolu'nda 'Sıfır Atık' Dönemi

1 saat önce

Van'ın İpekyolu Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürüttüğü 'Sıfır Atık' projesi doğrultusunda ilçe genelindeki okullarda sıfır atık köşeleri oluşturuyor.

İpekyolu'nda 'Sıfır Atık' Dönemi, System.String[]
Van'ın İpekyolu Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürüttüğü 'Sıfır Atık' projesi doğrultusunda ilçe genelindeki okullarda sıfır atık köşeleri oluşturuyor.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, 'Sıfır Atık' projesinin israfı önlemek, kaynakları daha verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak ve atıkları geri kazanmak, yarınlara daha temiz ve daha yeşil bir dünya bırakmak için atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedef olduğu belirtildi. Açıklamada, "Bu doğrultuda İpekyolu Belediyesi öncelikle hizmet binasında başlattığı sıfır atık köşelerini ilçe sınırlarındaki okullarda da kurarak, öğrencilerimizin 'Sıfır Atık' projesine katkıda bulunmasını sağladı. Kağıt, plastik ve metal atık kutularından oluşturulan köşeler, şimdiye kadar 14 okulda kuruldu. Proje kapsamında kalan 98 okulumuzda belirlenen program dahilinde kurulumlar yapılacak. İpekyolu Belediyesi, içinde yaşadığımız doğaya karşı duyarlılığını sürdürerek çevrenin kirlenmesini önlemek için üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirip, gereken malzeme ve teçhizat desteğini tüm imkanları doğrultusunda sağlamaktadır" denildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:33 Kaynak: İHA

Van, İpekyolu, Güncel
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