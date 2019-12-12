İpekyolu'nda "Üreme Sağlığı ve Kanser Taraması" eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İpekyolu'nda 'Üreme Sağlığı ve Kanser Taraması' eğitimi - Son Dakika

İpekyolu'nda "Üreme Sağlığı ve Kanser Taraması" eğitimi

6 saat önce

Van'ın İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kadın personellere yönelik üreme sağlığı, stresle baş etme yöntemi ve kanser taraması ile ilgili eğitim verildi.

İpekyolu'nda

Van'ın İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kadın personellere yönelik üreme sağlığı, stresle baş etme yöntemi ve kanser taraması ile ilgili eğitim verildi.


Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Dr. Semra Gümüş ile İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşireler Züleyha Kuşman, Beyaz Karaca, Nesrin Kurt, Filiz Er, Özgül Kapıcı ve Irmak Biçer tarafından verilen eğitime kadın personeller katıldı. Verilen eğitimde personellere kanserden korunmanın yöntemleri, erken tanı ve teşhisin hayatımızdaki önemi, yaş aralıklarına göre muayene olma aralıkları, stresin hayatımızdaki yeri, aile planlaması ve üreme sağlığı ile ilgili bilinmesi gerekenler aktarıldı.


Ayrıca eğitimdeki tüm 30-69 yaş aralığındaki kadın personeller, ücretsiz taramalar için Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ile İpekyolu Sağlıklı Hayat Merkezine davet edildi. - VAN

İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:32 Kaynak: İHA
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