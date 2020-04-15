İpekyolu'nda yarışma keyfi sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İpekyolu'nda yarışma keyfi sürüyor - Son Dakika

İpekyolu'nda yarışma keyfi sürüyor

6 saat önce

Van'ın İpekyolu Belediyesi, dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği korona virüs salgınından dolayı evlerinden çıkamayan vatandaşlara yönelik etkinlik ve projelerine bir yenisini daha ekledi.

İpekyolu'nda yarışma keyfi sürüyor, System.String[]

Van'ın İpekyolu Belediyesi, dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği korona virüs salgınından dolayı evlerinden çıkamayan vatandaşlara yönelik etkinlik ve projelerine bir yenisini daha ekledi.


İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, korona virüs salgını nedeniyle sosyal hayatta yaşanan değişikliklerden dolayı evde kalmak zorunda olan vatandaşların vakitlerini daha verimli ve keyifli geçirmeleri amacıyla kültür projelerine bir yenisini daha ekleyerek, "Yöresel Van Türküleri Yarışması" adlı projesini hayata geçirdi. Konu ile ilgili açıklama yapan Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Necmettin Akarslan, "Dünyada ve ülkemizde etkisini sürdüren korona virüs önlemleri kapsamında 'Evde Kal Van' sloganıyla başlamış olduğumuz etkinliklere bir yenisini daha eklemiş bulunuyoruz. Van yöresine ait söylenmeyen ya da utulmaya yüz tutmuş türküleri yarışma aracılığıyla tekrar gün yüzüne çıkartmayı hedefliyoruz. Van kültürünün popülerliğini arttırmak, gelecek kuşaklara aktarılmasını ve hafızalarda yer etmesini sağlamak amacıyla bu tür kültür etkinliklerimize ilerleyen günlerde daha fazla yer vermeyi planlıyoruz. Proje kapsamında il geneli olarak düzenlenen yarışmaya vatandaşların 1-7 dakika arasında söyleyecekleri Van yöremize ait türküleri videoya alarak 16 ile 27 Nisan tarihleri arasında kultur@ipekyolu.bel.tr adresine yollayarak başvuruda bulunabilecekler. İpekyolu Belediyesi tarafından oluşturulan jüri, videoların değerlendirilme işlemlerini tamamladıktan sonra yarışma sonuçları 4 Mayıs tarihinde açıklayacak. Yarışmada birinciliği elde eden kişiye yarım altın, ikinciliği elde edene çeyrek altın, üçüncülüğü elde edecek yarışmacıya da bağlama hediye edilecek. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın katılabileceği bu tür farklı proje ve etkinliklerine devam ederek, her zaman değerli halkımızın yanında olacaktır" dedi. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 02:53 Kaynak: İHA

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