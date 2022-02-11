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İpekyolu'nda yeni parklar yapılacak - Son Dakika

İpekyolu'nda yeni parklar yapılacak

11.02.2022 11:19
İpekyolu'nda yeni parklar yapılacak

Van'ın İpekyolu Belediyesi ekipleri, park alanlarının artırılması için çalışma başlattı.

Van'ın İpekyolu Belediyesi ekipleri, park alanlarının artırılması için çalışma başlattı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, park yapılacak alanları gezerek, incelemelerde bulundu.

Aydın, yaptığı açıklamada, yapılaşmanın en yoğun olduğu noktalarda vatandaşların ve çocukların güven içinde dinlenebileceği ve oyun oynayacağı park alanlarının sınırlı olduğunu söyledi.

Yeşil alan sayısını arttıracaklarını anlatan Aydın, "İpekyolu'nda yaşayan hemşehrilerimizin rahat bir şekilde nefes alacağı, çocukların mutlu olacağı yeni park alanlarını süratle hayata geçireceğiz. İlçemizdeki yeşil alan miktarını her geçen gün biraz daha arttırıyoruz. Hedefimiz, ilçemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarını Türkiye ortalamasının üzerine çıkarmak. Bu doğrultuda çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz." dedi.

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İhsan Emre, İpekyolu, Aydın, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İpekyolu'nda yeni parklar yapılacak - Son Dakika


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